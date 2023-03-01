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"Мой район. Навигатор": работы на крупных медобъектах завершат в Москве в 2023 году

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В 2023 году в Москве достроят несколько десятков супер-современных медицинских объектов, рассказал Сергей Собянин. В первую очередь это флагманские центры при больницах имени Боткина, Филатова и Буянова. Последний уже почти построен.

В центре при больнице Буянова будет приемное отделение с четкой системой распределения пациентов, современная операционная и другие отделения. Среди планов на этот год также открытие лечебно-диагностического корпуса с уникальным медоборудованием в инфекционно-клинической больнице номер один, а также подстанцию скорой помощи в Щербинке.

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