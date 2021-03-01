Алый снег во дворе шокировал москвичей. Такую картину увидели жители дома № 62 на Ленинградском проспекте.

Вероятно, это жидкость, которой обрабатывают крыши. В этом доме как раз идет капитальный ремонт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

