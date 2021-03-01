Школьники начали готовить исторический проект к 80-летию парада на Красной площади

Тысячи школьников стали участниками проекта "80 лет параду в Москве". 1 марта в рамках проекта провели телемост, в котором приняли участие ученики из московских школ и множества других городов. Дети собирают информацию о людях, принявшие участие в Параде на Красной площади, который проходил 7 ноября 1941 года.

По итогам проекта выберут десять лучших участников из регионов. Это будут те школьники, которые соберут наиболее интересные материалы. Их пригласят в Москву, чтобы они вместе со столичными учениками и студентами прошли по Красной площади с портретами участников парада 1941 года.

Это событие приурочат ко Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, который отмечают 5 декабря. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.