Первый весенний день порадует москвичей плюсовыми температурами

Первый весенний день порадует жителей столицы плюсовыми отметками на столбиках термометров. По данным метеоредакции "Атмосфера", в понедельник днем потеплеет до трех градусов.

Будет облачно с прояснениями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.