Новости России: во Владимирской области задержаны подозреваемые в убийстве семьи

Во Владимирской области задержали четырех человек, подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Там были найдены тела четырех человек, в том числе ребенка. Подозреваемые с места происшествия скрылись на автомобиле. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной убийства мог стать грабеж.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует частично снять антиковидные ограничения на пару дней, в мартовские праздники. Речь идет о 8 Марта и о седьмой годовщине Русской весны в Крыму, которая отмечается 18 числа. В эти дни могут с определенными ограничениями разрешить массовые мероприятия. По словам Развозжаева, текущая эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать. Год назад все торжества были полностью отменены.

"Полностью снять ограничения по всем массовым мероприятиям пока не представляется возможным, и в этом смысле в марте они будут сохранены. Но есть возможность ввести исключение и разрешить провести в марте два мероприятия городского масштаба: празднование Международного женского дня 8 Марта и седьмой годовщины Русской весны в Севастополе 18 марта", – сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

На Сахалине более 20 рыбаков застряли на льдине. Из-за сильного ветра она откололась от берега и тронулась. Рыбаки оказались в четырех километрах от берега. Им пришлось вызывать спасателей, чтобы добраться до суши. Пострадавших доставляли до берега лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке.