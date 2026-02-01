Собственникам квартир грозят штрафы за беспорядок на лестничных клетках

Владельцам квартир грозят новые штрафы за несоблюдение порядка на лестничных клетках. Хранение вещей за дверью и оставление мусора в подъездах теперь повлечет наложение штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Более серьезные нарушения, такие как игнорирование правил пожарной безопасности, захламление аварийных выходов или использование чердачных помещений под мастерские, будут стоить от 5 до 15 тысяч рублей.

