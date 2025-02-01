Роспотребнадзор предупредил о возможном попадании в Россию токсичной "Кока-Колы". Пока такой продукции не выявлено, но россиян просят быть бдительными и осторожными.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что корпорация Coca-Cola отзывает свои напитки в Европе из-за обнаружения токсина в емкостях. Это касается партий, которые с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.