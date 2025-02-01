Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 21:30

Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможном попадании в Россию токсичной "Кока-Колы"

Роспотребнадзор предупредил о возможном попадании в Россию токсичной "Кока-Колы"

В России стали чаще покупать пельмени

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 февраля

"Доктор 24. Темы недели": врач объяснила, как насморк может привести к менингиту

"На завод!": завод НПП "ДОЗА"

1 февраля стал финальным днем рекордного тепла в Москве

"Время новых. Шоу": стейк из мраморной говядины

"20 минут": серое такси

Москвичей предупредили о возможной гололедице вечером 1 февраля

Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Роспотребнадзор предупредил о возможном попадании в Россию токсичной "Кока-Колы". Пока такой продукции не выявлено, но россиян просят быть бдительными и осторожными.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что корпорация Coca-Cola отзывает свои напитки в Европе из-за обнаружения токсина в емкостях. Это касается партий, которые с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика