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01 февраля, 13:00

M24.RU

Представители УФНС России рассказали о декларационной кампания 2024 года

Представители УФНС России рассказали о декларационной кампания 2024 года

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1 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Декларационная кампания – 2024. Об основных требованиях к декларированию доходов граждан за 2023 год и новом порядке получения социальных налоговых вычетов".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;
  • начальник отдела камерального контроля налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Москве Татьяна Мазова.
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