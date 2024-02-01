01 февраля, 13:00M24.RU
Представители УФНС России рассказали о декларационной кампания 2024 года
1 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Декларационная кампания – 2024. Об основных требованиях к декларированию доходов граждан за 2023 год и новом порядке получения социальных налоговых вычетов".
Перед журналистами выступили:
- заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;
- начальник отдела камерального контроля налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Москве Татьяна Мазова.