Представители УФНС России рассказали о декларационной кампания 2024 года

1 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Декларационная кампания – 2024. Об основных требованиях к декларированию доходов граждан за 2023 год и новом порядке получения социальных налоговых вычетов".

Перед журналистами выступили:

