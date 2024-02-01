В РФ проиндексировали 40 социальных выплат с 1 февраля

Новые законы и документы вступили в силу по всей России 1 февраля. Например, более 40 выплат проиндексированы. Сумма увеличилась в основном на 7,4%.

Это касается материнского капитала, пособий при рождении и по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты ветеранам, страховой выплаты и пособия при передаче ребенка в семью на воспитание.

Кроме того, материнский капитал теперь составляет почти 631 тысячу рублей. 834 тысячи рублей положено за второго ребенка. Если семья уже потратила часть денег, то проиндексируют остаток. Проверить сумму неизрасходованных средств можно на госуслугах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.