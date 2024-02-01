В Москве назвали топ-5 запросов граждан в столичных центрах госуслуг

В Москве подвели итоги работы центров госуслуг и выявили самые популярные запросы среди жителей города. Статистику приводят за год.

Чаще всего москвичи обращались за регистрационным учетом по месту пребывания и жительства в пределах страны. На втором месте – выдача социальных карт, на третьем – предоставление информации жилищного учета. Последними в рейтинге оказались кадастровый учет или регистрация прав и предоставление доступа к личному кабинету на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.