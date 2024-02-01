Социальные выплаты проиндексируют на 7,4% с 1 февраля

С 1 февраля 40 различных пособий проиндексируют на 7,4%. Прежде всего увеличат ряд выплат для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны. Эти категории россиян будут получать повышенное ежемесячное пособие дополнительно к пенсии.

Кроме того, будет увеличен материнский капитал. Так, выплата на первого ребенка составит 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.