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01 февраля, 23:15

Общество

Видеоинсталляция о событиях Сталинградской битвы собрала тысячи зрителей

Видеоинсталляция о событиях Сталинградской битвы собрала тысячи зрителей

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Видеоинсталляция о событиях Сталинградской битвы собрала тысячи зрителей. Ее показали на фасаде музея в Волгограде.

Жители и гости города смогли увидеть, как началась бомбежка, как советская армия разбила фашистов. Также были зачитаны письма с фронта. Акция прошла в рамках проекта "Мост Памяти".

Сейчас в регионе и по всей России проходят масштабные празднования 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из крупнейших в период Великой Отечественной войны по масштабу, длительности и количеству участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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