Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре

ФБР не нашло секретных документов в загородном доме президента США Джозефа Байдена в Делавэре. Об этом сообщил его адвокат.

Число беженцев с Украины в Европе превысило 8 миллионов человек. Об этом сообщает ООН.

Численность амурских тигров в РФ выросла за последние годы на 150 особей. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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