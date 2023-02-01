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01 февраля, 23:00

Общество

Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре

Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре

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Новости часа: Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья

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ФБР не нашло секретных документов в загородном доме президента США Джозефа Байдена в Делавэре. Об этом сообщил его адвокат.

Число беженцев с Украины в Европе превысило 8 миллионов человек. Об этом сообщает ООН.

Численность амурских тигров в РФ выросла за последние годы на 150 особей. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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