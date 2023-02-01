01 февраля, 23:00Общество
Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре
ФБР не нашло секретных документов в загородном доме президента США Джозефа Байдена в Делавэре. Об этом сообщил его адвокат.
Число беженцев с Украины в Европе превысило 8 миллионов человек. Об этом сообщает ООН.
Численность амурских тигров в РФ выросла за последние годы на 150 особей. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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