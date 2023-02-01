Более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Москве. Такое количество заболевших выявлено впервые с сентября 2022 года. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.

Кроме того, за прошлую неделю число заразившихся по стране увеличилось на 20 процентов.

Льготная ипотека по 2% повысит темпы восстановления городов и поселков в новых регионах России, заявил Владимир Путин.

Президент России также сказал, что в местах, где завершились боевые действия, вводятся в строй соцобъекты и ремонтируются дороги. Речь идет о ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны России заявило об уничтожении оружейных цехов ВСУ в Сумской области. Кроме того, за последние сутки удалось занять более выгодные позиции на донецком направлении.

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