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Новости

01 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья

Новости часа: Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья

Москвичам рассказали о погоде в столице до конца недели

Новости часа: Хуснуллин предложил расселить часть жителей Белгородской и Курской областей

Московский студент написал диплом с помощью нейросети

В Москве выявили более 3 тыс случаев заражения COVID-19 за сутки

Пользователи Wildberries пожаловались на платный возврат бракованной продукции

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до утра 2 февраля

"Москва FM" празднует 10-летие со дня выхода в эфир на частоте 92.0

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Новости часа: Роспотребнадзор прокомментировал платный возврат товаров с браком

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Курс доллара вырос на 38 копеек, до 70,2 рубля по итогам торгов. Это данные Мосбиржи.

В столице идет прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом рассказали в столичном правительстве.

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