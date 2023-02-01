Новости часа: Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Курс доллара вырос на 38 копеек, до 70,2 рубля по итогам торгов. Это данные Мосбиржи.

В столице идет прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом рассказали в столичном правительстве.