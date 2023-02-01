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Новости

01 февраля, 18:30

Общество

Новости часа: Хуснуллин предложил расселить часть жителей Белгородской и Курской областей

Новости часа: Хуснуллин предложил расселить часть жителей Белгородской и Курской областей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что часть жителей Белгородской, Курской, Брянской областей необходимо расселить. По его словам, это необходимо сделать из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Панорамное полотно Сталинградской битвы отреставрируют в рамках празднования 80-летия победы в сражении. Об этом рассказали в Минкультуры.

Платформы Ленинградского вокзала оснастили современными системами видеонаблюдения. Об этом рассказали в холдинге "Российские железные дороги".

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