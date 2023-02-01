01 февраля, 16:45Общество
"Москва FM" празднует 10-летие со дня выхода в эфир на частоте 92.0
Радиостанция "Москва FM" празднует десятилетний юбилей со дня выхода в эфир. В честь дня рождения трансляцию программ запустили на двух тысячах экранов медиахолдинга Maer, установленных в столичных такси.
С момента запуска проекты "Москвы FM" получили многочисленные награды, в частности девять "Золотых микрофонов" – высших знаков отличия национальной премии "Радиомания".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.