"Москва FM" празднует 10-летие со дня выхода в эфир на частоте 92.0

Радиостанция "Москва FM" празднует десятилетний юбилей со дня выхода в эфир. В честь дня рождения трансляцию программ запустили на двух тысячах экранов медиахолдинга Maer, установленных в столичных такси.

С момента запуска проекты "Москвы FM" получили многочисленные награды, в частности девять "Золотых микрофонов" – высших знаков отличия национальной премии "Радиомания".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.