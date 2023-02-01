Новости часа: Роспотребнадзор прокомментировал платный возврат товаров с браком

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Маркетплейсы не могут взимать средства с покупателей при возврате некачественного товара. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

Восемь россиян пострадали при сходе лавины на севере Индии. По словам полиции, серьезных травм у них нет.

Четыре машины столкнулись на Каширском шоссе. Теперь движение на этом участке затруднено, сообщил Дептранс.