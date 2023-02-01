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Новости

Новости

01 февраля, 16:30

Общество

Новости часа: Роспотребнадзор прокомментировал платный возврат товаров с браком

Новости часа: Роспотребнадзор прокомментировал платный возврат товаров с браком

Жителям столицы рассказали о температуре 1 февраля

Роспотребнадзор указал на незаконные действия Wildberries

Москвичам рассказали о поддержке юных талантов в сфере культуры и искусства

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 2 февраля

Новости часа: Мишустин поручил организовать получение проиндексированных пособий

Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Москвичам рассказали о погоде 1 февраля

"Актуальный репортаж": Три городских округа объединят на юге Московской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Маркетплейсы не могут взимать средства с покупателей при возврате некачественного товара. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

Восемь россиян пострадали при сходе лавины на севере Индии. По словам полиции, серьезных травм у них нет.

Четыре машины столкнулись на Каширском шоссе. Теперь движение на этом участке затруднено, сообщил Дептранс.

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