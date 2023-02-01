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Политика

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 2 февраля

Новости часа: Мишустин поручил организовать получение проиндексированных пособий

Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Москвичам рассказали о погоде 1 февраля

Три городских округа объединят на юге Московской области

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

Москвичи показали кадры снега в разных районах города

Мишустин заявил об увеличении на 11,9% ряда социальных выплат с 1 февраля

Мишустин поручил организовать своевременную выплату проиндексированных пособий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Индексация социальных пособий с 1 февраля коснется 16 миллионов россиян. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Российские военные нанесли огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ под Угледаром. Об этом заявили в Минобороны.

До 8 баллов пообещали на дорогах столицы в вечерний час пик. Об этом сообщил Дептранс.

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