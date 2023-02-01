Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Индексация социальных пособий с 1 февраля коснется 16 миллионов россиян. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Российские военные нанесли огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ под Угледаром. Об этом заявили в Минобороны.

До 8 баллов пообещали на дорогах столицы в вечерний час пик. Об этом сообщил Дептранс.