Три городских округа объединят на юге Московской области

В Подмосковье объединят три городских округа – Пущино, Протвино и Серпухов. Название последнего и получит новый муниципалитет.

Решение приняли в целях развития этих округов, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, жители высказывали разные опасения, но в большинстве случаев они были основаны на домыслах и слухах.

Как изменится ситуация для жителей этих городов? Какие проекты будут создавать на расширенной территории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.