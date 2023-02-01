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Общество

Три городских округа объединят на юге Московской области

Три городских округа объединят на юге Московской области

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В Подмосковье объединят три городских округа – Пущино, Протвино и Серпухов. Название последнего и получит новый муниципалитет.

Решение приняли в целях развития этих округов, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, жители высказывали разные опасения, но в большинстве случаев они были основаны на домыслах и слухах.

Как изменится ситуация для жителей этих городов? Какие проекты будут создавать на расширенной территории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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