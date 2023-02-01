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13:30

Общество

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи оценили текущую ситуацию с заболеваемостью в РФ

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи оценили текущую ситуацию с заболеваемостью в РФ

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За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 160 новых случаев заражения коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, такой показатель был достигнут впервые с 30 сентября 2022 года. За прошлую неделю число заразившихся по стране увеличилось на 20%.

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи оценили текущую ситуацию. Они сообщили, что число заболевших стало минимальным за всю пандемию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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