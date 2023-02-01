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Общество

Новости часа: в Москве выявили 3 160 случаев коронавируса за сутки

Новости часа: в Москве выявили 3 160 случаев коронавируса за сутки

Эксперимент по исключению продажи товаров с истекшим сроком годности стартовал в РФ

В Москве за сутки выявили 3 160 случаев COVID-19

Новости часа: агентов Украины задержали на Урале за подготовку терактов на железной дороге

Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг

Клиенты Wildberries пожаловались на платный возврат бракованного товара

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

"Цифра дня": 43%

В России увеличили размер более 40 видов пособий и выплат с 1 февраля

"Актуальный репортаж": покупка просроченной продукции станет невозможной в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве впервые с 30 сентября выявили более 3 000 заболевших COVID-19 за сутки. Это данные портала стопкоронавирус.рф.

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов. Об этом заявили РИА Новости.

Ограничение продажи вейпов в России обсудят в Госдуме на следующей неделе. Об этом рассказал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

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