Новости часа: в Москве выявили 3 160 случаев коронавируса за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве впервые с 30 сентября выявили более 3 000 заболевших COVID-19 за сутки. Это данные портала стопкоронавирус.рф.

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов. Об этом заявили РИА Новости.

Ограничение продажи вейпов в России обсудят в Госдуме на следующей неделе. Об этом рассказал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.