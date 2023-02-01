Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг

С 1 февраля оформить карту болельщика можно в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". О нововведении сообщили в пресс-службе центров.

Сначала необходимо прийти в любой центр "Мои документы" с паспортом, сфотографироваться, а через пару минут карта болельщика появится в личном кабинете на портале "Госуслуги". Детям до 14 лет Fan ID тоже можно сделать, для этого родители должны предоставить оригинал свидетельства о рождении. Сам ребенок тоже должен присутствовать.

Карта болельщика нужна для покупки билетов и посещения матчей футбольной Российской премьер-лиги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.