В России увеличили размер более 40 видов пособий и выплат с 1 февраля

В России с 1 февраля увеличили размер более 40 видов пособий и выплат. В среднем они вырастут на 12%.

Проиндексируют и материнский капитал. Так, на первого ребенка он составит почти 590 тысяч рублей, на второго – 775 тысяч рублей, если родители не получали деньги на первенца.

Больше стали и единовременные выплаты при рождении, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Кроме того, изменения коснулись инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны и многодетных семей.

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