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Общество

"Актуальный репортаж": покупка просроченной продукции станет невозможной в РФ

"Актуальный репортаж": покупка просроченной продукции станет невозможной в РФ

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В России начался эксперимент, который должен исключить продажу просроченных товаров. В ближайшие полгода определенные категории товаров будут отслеживать по маркировке "Честный знак".

В экспериментальный список вошли некоторые виды молочной продукции, бутилированная вода, слабоалкогольные напитки. Скажется ли новая система на ценах? Как именно будет работать механизм отслеживания?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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