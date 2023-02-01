"Актуальный репортаж": покупка просроченной продукции станет невозможной в РФ

В России начался эксперимент, который должен исключить продажу просроченных товаров. В ближайшие полгода определенные категории товаров будут отслеживать по маркировке "Честный знак".

В экспериментальный список вошли некоторые виды молочной продукции, бутилированная вода, слабоалкогольные напитки. Скажется ли новая система на ценах? Как именно будет работать механизм отслеживания?

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