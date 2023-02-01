Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в феврале

В Москве в среду, 1 февраля, ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке ноль градусов. Такие температурные показатели превышают климатическую норму для начала февраля.

Столичные синоптики сообщили, что столица остается под властью неподвижного циклона, который завис над территорией Центральной России, поэтому пока погода не меняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.