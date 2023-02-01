С начала 2023 года зафиксировано сразу несколько погодных рекордов. Например, в Италии впервые за шесть лет наблюдали заснеженные пляжи приморских курортов. Аномально низкая температура и осадки пришли в Турцию. Анкара пострадала от крупного града, а в южном регионе Анталья возникли ураган и пятиметровые волны.

Метеоролог объяснил причины погодных катаклизмов в мире и прокомментировал, может ли аномалия коснуться и территории РФ. По словам синоптика, арктический циклон, принесший аномальные холода в Европу, движется с запада на восток, но при этом теряет силу, поэтому до Москвы аномальная погода не дойдет.

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