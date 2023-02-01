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Общество

В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ

В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ

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В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ. Петербургский театральный фестиваль "Радуга" сменил название, а в Омске раскритиковали цветные скульптуры в виде голубей, которые должны были украсить набережную. Дело в том, радужная расцветка голубей смутила мэра.

Закон о запрете на пропаганду ЛГБТ вступил в силу в декабре 2022 года, поэтому многие организаторы мероприятий и творческие люди решили перестраховаться. Например, онлайн-кинотеатры начали вырезать откровенные сцены и диалоги, связанные с ЛГБТ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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