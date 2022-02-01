Вильфанд рассказал, какими будут весна и лето в 2022 году

В Москве выпало на 40% больше месячной нормы осадков. Город один за другим встретил циклоны "Иду", "Марию" и "Надю". В итоге на улицах столицы образовались полуметровые сугробы, а коммунальные службы продолжают усиленно работать.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогнозировать погоду на такой большой срок очень сложно. Однако он подчеркнул, что 1 февраля температура была выше нормы на 9 градусов. По его словам, такая температура обычно бывает в марте.

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