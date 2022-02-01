Детей в возрасте до 5 лет могут прививать назальной вакциной "Спутник V" – Гинцбург

Детей от 12 до 17 лет продолжают прививать в Москве вакциной "Спутник М". Сделать укол можно на базе 13 детских городских поликлиник. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, привиты уже около 10 тысяч детей, у них не проявилось никаких побочных эффектов. Также он сообщил, что в дальнейшем детей до 5 лет могут прививать назальной вакциной "Спутник V".

"Спутник М" вводится в два этапа. Возможные побочные эффекты – слабость и небольшая температура. Но, как уверяют врачи, все симптомы должны пройти в течение суток.

Кроме того, полное противопоказание к вакцинации относится к тем, у кого есть тяжелая аллергия, инфекции, острые заболевания, а также обострение хронических заболеваний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.