Дептранс сообщил о разработке звука, который будут издавать московские электросамокаты

Электросамокаты можно будет узнать по звуку. Он будет общий для всех. Его разработкой уже занялись три международных сервиса кикшеринга. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Разработчики хотят, чтобы пешеходы понимали, что к ним подъезжает именно электросамокат, а не велосипед или автомобиль. Создавать звук будут в лаборатории Университетского колледжа Лондона. Разработчики учтут все категории участников дорожного движения, в том числе людей с нарушениями зрения и слуха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.