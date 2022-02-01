Мишустин призвал решить проблемы первичного звена здравоохранения

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо продолжать поддерживать первичное звено здравоохранения, которое испытывает колоссальные нагрузки.

Эта тема стала одной из основных на заседании правительства. Также говорили о тестировании на инфекции и о новых цифровых сервисах, которые будут доступны всем гражданам.

Кроме того, Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций.

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