В Москве выросла стоимость доставки еды из ресторанов и супермаркетов

Многие москвичи работают на удаленке или соблюдают самоизоляцию. Из-за этого заторов на дорогах столицы стало меньше, а пассажиропоток в общественном транспорте снизился. За последние две недели пассажиров на МЦД стало меньше на 16%. Даже в вечерние часы заторы все чаще оценивают в 6 баллов, а не в привычные 8 баллов.

Однако есть и обратная сторона: стоимость доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов заметно выросла. Кроме того, из-за роста спроса доходы курьеров значительно выросли. Они могут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц и больше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.