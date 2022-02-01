Москвичам рассказали, станет ли вакцинация от коронавируса обязательной для детей

В будущем детей до 5 лет могут прививать назальной вакциной. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Пока получить вакцину "Спутник М" добровольно могут подростки от 12 до 17 лет. Как сообщили в Минздраве РФ, до 15 лет потребуется согласие родителей или опекунов. Те, кто старше этого возраста, уже сам решает вопрос о необходимости вакцинации.

Могут ли сделать вакцинацию детей от COVID-19 обязательной? И готовы ли к этому родители?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.