Психолог рассказал, почему россияне стали чаще увлекаться эзотерической литературой

Психолог Михаил Молоканов объяснил взрывной рост на эзотерическую литературу в стране.

По его мнению, так психика человека избавляется от тревоги. А мозг заточен находить в мире предсказуемые вещи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.