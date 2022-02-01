В Роспотребнадзоре допустили пик заболеваемости COVID-19 в РФ в середине февраля

Пик заболеваемости коронавирусом наступит в РФ в середине февраля, тогда суточные показатели заболеваемости могут быть очень высокими. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следственный комитет смягчил статью обвинения мужчине, толкнувшего свою знакомую под колеса электробуса на площади Киевского вокзала в Москве. Следствие установило, что обвиняемый не хотел ее убивать.

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Она проходила в закрытом формате. Проститься с актером пришли его близкие и коллеги.