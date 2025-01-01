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Новости

Новости

01 января, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

В Москве действует повышенный уровень погодной опасности

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности

Температура в Москве составила минус 2 градуса 1 января

В Москве начался снегопад

Путин предложил создать международную витрину с технологическими достижениями Москвы

Москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники

До конца дня в столице ожидаются снег с дождем

Новости мира: главной новогодней елью в Дубае стал Бурдж-Халифа

60 детей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 января.

Мокрый снег с дождем, гололедица и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие часы. Об ухудшении погоды предупреждают в комплексе городского хозяйства. На расчистку вышла коммунальная техника.

Тысячи москвичей встретили 2025 год в новых квартирах по программе реновации. Жилье сдается сразу с отделкой. Рядом с домом есть современные детские и спортивные площадки, магазины и зоны отдыха.

Профинансировать создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург поручил Владимир Путин. Также президент поручил оказать господдержку производителям подвижного состава, которые задействованы в проекте. Первый опытный состав планируют поставить в конце 2026 года.

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