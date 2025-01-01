Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 января.

Мокрый снег с дождем, гололедица и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие часы. Об ухудшении погоды предупреждают в комплексе городского хозяйства. На расчистку вышла коммунальная техника.

Тысячи москвичей встретили 2025 год в новых квартирах по программе реновации. Жилье сдается сразу с отделкой. Рядом с домом есть современные детские и спортивные площадки, магазины и зоны отдыха.

Профинансировать создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург поручил Владимир Путин. Также президент поручил оказать господдержку производителям подвижного состава, которые задействованы в проекте. Первый опытный состав планируют поставить в конце 2026 года.