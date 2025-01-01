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01 января, 11:30

Общество

Новости регионов: аномально холодная погода накрыла Якутск

Новости регионов: аномально холодная погода накрыла Якутск

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Аномально холодная погода накрыла Якутск. Морозы не ослабеют в течение первой недели января. Уже сейчас в Якутске столбики термометров опустились до минус 49 градусов.

Жители Владивостока провели новогоднюю ночь под яркие вспышки фейерверков. Сегодня на центральной площади города запланированы выступления аниматоров, показ отечественных мультфильмов и новогодние мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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