Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

01 января, 13:45

Общество

Розыгрыш подготовили на украшении с котом Бубликом в фудмолле "Три вокзала. Депо"

Розыгрыш подготовили на украшении с котом Бубликом в фудмолле "Три вокзала. Депо"

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Изображения кота Бублика и его новогодние пожелания можно встретить в популярных местах города. Например, на выставке "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", в зеркальном фойе театра Олега Табакова, а также в пространстве "Три вокзала. Депо", где подготовили розыгрыш.

В фудмолле "Три вокзала. Депо" нужно найти арт-объект в виде елочного шара диаметром 3,5 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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