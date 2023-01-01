01 января, 21:30Общество
Новости часа: морозы до минус 30 градусов ожидаются в Москве на Рождество
Президент Бразилии готов перезапустить отношения с Россией во многих сферах, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В Рождественскую ночь в Москве возможен мороз до минус 30, следует из данных центра погоды "Фобос".
В новогоднюю ночь совершено более миллиона поездок на городском транспорте Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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