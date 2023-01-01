Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 21:30

Общество

Новости часа: морозы до минус 30 градусов ожидаются в Москве на Рождество

Новости часа: морозы до минус 30 градусов ожидаются в Москве на Рождество

В Москве побит температурный рекорд января 50-летней давности

Группу мотоциклистов в утепленной экипировке заметили в центре Москвы

Новости часа: Британия объявила о прекращении импорта российского газа

Тысячи россиян приняли участие в акции "Забег обещаний"

Новость часа: 48 детей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь

Москвичам показали папуанских пингвинов в Московском зоопарке

Новости часа: ВС РФ уничтожили 15 украинских беспилотников

Житель Москвы стал победителем рубрики "Красиво, елки-палки"

Москвичам предложили поделиться фотографией новогодней елки

Президент Бразилии готов перезапустить отношения с Россией во многих сферах, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Рождественскую ночь в Москве возможен мороз до минус 30, следует из данных центра погоды "Фобос".

В новогоднюю ночь совершено более миллиона поездок на городском транспорте Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодаполитикатранспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика