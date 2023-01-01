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01 января, 21:15

Общество

Группу мотоциклистов в утепленной экипировке заметили в центре Москвы

Группу мотоциклистов в утепленной экипировке заметили в центре Москвы

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В Москве первый день года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В столице настолько тепло, что даже нашлись смельчаки, открывшие мотосезон.

Группа мотоциклистов проехалась по Тверской и центру города. Все они были в специальной утепленной экипировке. Но, конечно, продолжить так кататься по городу плохая идея, на дорогах очень сильная гололедица. И с каждым часом ситуация ухудшается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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