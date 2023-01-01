Житель Москвы стал победителем рубрики "Красиво, елки-палки"

Не упускайте шанс выиграть призы в эфире телеканала Москва 24. В рубрике "Красиво, елки-палки" с помощью коптера показываем вам украшенные места в Москве. Кто первым угадает, где это и что это, и пришлет сообщение нам, получит сувенир от телеканала Москва 24.

Первым культурный центр "Салют", расположенный на улице Свободы, узнал Эдуард. Последние четыре цифры его номера 46-46. Для получения подарка победителю необходимо связаться с телеканалом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

