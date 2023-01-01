Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Общество

Житель Москвы стал победителем рубрики "Красиво, елки-палки"

Житель Москвы стал победителем рубрики "Красиво, елки-палки"

Москвичам предложили поделиться фотографией новогодней елки

В Подмосковье Дед Мороз вернул девочке потерянную игрушку

Москвичам загадали ель возле одного из столичных культурных центров

Москвичам рассказали, как провести новогодние каникулы

Москвичи показывают, как украсили новогодние елки

Москвичам рассказали о новогодних активностях в столице

Москвичам рассказали, что изменится в законодательстве с 1 января

Москвичка показала, как украсила новогоднюю елку

Москвичам рассказали, как провести досуг в новогодней столице

Не упускайте шанс выиграть призы в эфире телеканала Москва 24. В рубрике "Красиво, елки-палки" с помощью коптера показываем вам украшенные места в Москве. Кто первым угадает, где это и что это, и пришлет сообщение нам, получит сувенир от телеканала Москва 24.

Первым культурный центр "Салют", расположенный на улице Свободы, узнал Эдуард. Последние четыре цифры его номера 46-46. Для получения подарка победителю необходимо связаться с телеканалом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика