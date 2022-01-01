В новогоднюю ночь спасатели помогли псу, застрявшему в прутьях калитки

В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы спасатели помогли домашнему псу, застрявшему в прутьях железной калитки. Хозяева пошли гулять с животным, когда фейерверки уже почти отстреляли. Однако поблизости все же взорвалась петарда.

Испугавшись, пес кинулся к собачьей площадке, но влетел носом в закрытую калитку и застрял. Сначала хозяева пытались сами освободить питомца, но не справились. Рою помогли спасатели-добровольцы из "СпасРезерва". Они перекусили арматуру специальным инструментом, а после проводили пса и его хозяев домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.