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31 октября, 17:45

Общество

Московские старшеклассники создадут научно-прикладные проекты на базе вузов

Московские старшеклассники создадут научно-прикладные проекты на базе вузов

Более 25 тыс старшеклассников создадут научные проекты на базе вузов Москвы

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Московские вузы предоставят примерно 25 тысячам старшеклассников возможность создать научные проекты на своих площадках. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Разработки школьников потенциально можно будет применить в медицине, инженерии, медиа, информационных технологиях, а также предпринимательстве, психологии и педагогике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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