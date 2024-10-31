Московские старшеклассники создадут научно-прикладные проекты на базе вузов

Московские вузы предоставят примерно 25 тысячам старшеклассников возможность создать научные проекты на своих площадках. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Разработки школьников потенциально можно будет применить в медицине, инженерии, медиа, информационных технологиях, а также предпринимательстве, психологии и педагогике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.