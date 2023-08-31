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31 августа, 12:15

Общество

Родители московских школьников будут получать отчеты об успеваемости детей

Родители московских школьников будут получать отчеты об успеваемости детей

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Родители московских школьников с 1 сентября будут регулярно получать персональные отчеты об успеваемости детей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отчеты о школьной и внеурочной деятельности будут приходить раз в 2–3 недели. Кроме того, расширят функции Московской электронной школы (МЭШ), которые касаются расписания. В системе можно будет увидеть данные по урокам, кружкам и секциям. Также в МЭШ загрузили электронные учебники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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