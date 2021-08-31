Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

Детям не нужно будет проходить ПЦР-тесты перед 1 сентября. Ни в школы, ни в техникумы они не нужны. Но на линейки не пустят с признаками простуды и температурой.

Также к занятиям не допустят тех, кто находился в контакте с заболевшими ковид.

77% процентов сотрудников образовательных учреждений в столице полностью привиты от коронавируса. Поэтому ношение масок на уроках оставили на усмотрение школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.