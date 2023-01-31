Пресс-конференция, посвященная конкурсу "Педагог года", прошла в столице

31 января в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция столичного департамента образования и науки на тему "Старт московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы".

О конкурсе и возможностях профессионального роста для педагога рассказывали:

