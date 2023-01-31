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31 января, 13:19

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная конкурсу "Педагог года", прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная конкурсу "Педагог года", прошла в столице

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31 января в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция столичного департамента образования и науки на тему "Старт московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы".

О конкурсе и возможностях профессионального роста для педагога рассказывали:

  • руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
  • директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая;
  • председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы Мария Лазутова;
  • президент РУДН, председатель большого жюри номинации "Учитель года Москвы" Владимир Филиппов (онлайн);
  • директор школы № 1520 имени Капцовых, победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Вита Кириченко.
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