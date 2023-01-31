31 января, 13:19M24.RU
Пресс-конференция, посвященная конкурсу "Педагог года", прошла в столице
31 января в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция столичного департамента образования и науки на тему "Старт московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы".
О конкурсе и возможностях профессионального роста для педагога рассказывали:
- руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
- директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая;
- председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы Мария Лазутова;
- президент РУДН, председатель большого жюри номинации "Учитель года Москвы" Владимир Филиппов (онлайн);
- директор школы № 1520 имени Капцовых, победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Вита Кириченко.