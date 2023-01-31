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Конкурс "Педагоги года Москвы" стартовал в столице

Конкурс "Педагоги года Москвы" стартовал в столице

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В столице начался конкурс "Педагоги года Москвы". В 2023 году участников оценивают в шести номинациях, среди них "Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Педагог-психолог", "Дефектолог".

Еще появилась новая номинация, которую назвали "Сердце отдаю детям". В этой номинации будут соревноваться педагоги дополнительного образования.

В конкурсе принимают участие как опытные, так и молодые учителя. Требования к ним различаются в зависимости от номинации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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образованиегородвидеоЕкатерина Фоменко
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