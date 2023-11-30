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30 ноября, 18:00

Общество

"Интервью": Ирина Швец – о том, где готовят специалистов с СПО

"Интервью": Ирина Швец – о том, где готовят специалистов с СПО

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Москва активно строится, поэтому нуждается в большом количестве строителей и специалистов смежных профессий. Однако работников с СПО ждут и в таких сферах, как транспорт, промышленность, индустрия гостеприимства, ИТ, безопасность, креативные индустрии, образование и социальная сфера, торговля и финансы, здравоохранение, рассказала замруководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

Обучают будущие востребованные кадры в 53 колледжах Москвы. Как город их обучает? И чем сегодня привлекают такие профессии молодое поколение москвичей?

Подробнее – в программе "Интервью".

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