"Интервью": Ирина Швец – о том, где готовят специалистов с СПО

Москва активно строится, поэтому нуждается в большом количестве строителей и специалистов смежных профессий. Однако работников с СПО ждут и в таких сферах, как транспорт, промышленность, индустрия гостеприимства, ИТ, безопасность, креативные индустрии, образование и социальная сфера, торговля и финансы, здравоохранение, рассказала замруководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

Обучают будущие востребованные кадры в 53 колледжах Москвы. Как город их обучает? И чем сегодня привлекают такие профессии молодое поколение москвичей?

Подробнее – в программе "Интервью".