Ракова рассказала о новом подходе подготовки к выпускным экзаменам в Москве

В этом учебном году столичные одиннадцатиклассники будут готовиться к выпускным экзаменам и поступлению в вуз по-новому. Этот подход с выпускниками обсудила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, ученики без увеличения нагрузки пройдут всю программу по основным предметам в первом полугодии и напишут общегородские контрольные работы в формате ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. На основе результатов школы смогут рекомендовать одиннадцатиклассникам основную или продвинутую группу для подготовки к ЕГЭ на практикумах.

Во втором полугодии школьники начнут учиться по гибким учебным планам и будут в группах посещать практикумы только по тем предметам, которые нужны им для поступления в вуз, подчеркнула Ракова. Там они будут разбирать задания ЕГЭ и смогут отработать любые проблемные темы без оценок и контрольных. Обязательным для всех будет практикум по русскому языку.

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